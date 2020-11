HISENSE NUOVO OFFICIAL SPONSOR DEL LEEDS UNITED

"JD" nuovo official sleeve sponsor del Leeds United

(di Daniele Caroleo) – Il Leeds United ha annunciato una partnership biennale con la multinazionale cinese Hisense, in qualità di “Official Partner” del club inglese.

L’azienda, leader nella produzione e nella distribuzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, aveva già iniziato una collaborazione con il mondo del calcio in occasione della sponsorizzazione della FIFA World Cup 2018, in Russia, e del torneo (posticipato a causa della pandemia da Covid-19) UEFA Euro 2020. Con questo accordo, il marchio cinese apparirà sui pannelli perimetrali a LED installati a bordo campo dell’Elland Road, l’impianto sportivo del Leeds United. Inoltre, il logo Hisense sarà presente sulla tribuna orientale dello stadio e verrà inserito, come sfondo, durante le consuete interviste dei media.

L’azienda cinese provvederà ad installerà i propri televisori sia all’interno dello stadio e sia a Thorp Arch, nella struttura dove il Leeds United effettua le proprie sessioni di allenamento. Infine, a seguito di questa partnership, il club inglese avrà un’app esclusiva sulla piattaforma Hisense VIDAA Smart TV, che ospiterà LUTV, il canale video on demand della squadra, unitamente ad altri contenuti unici dedicati ai tifosi e agli appassionati.