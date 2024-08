Hisense diventa il nuovo sponsor ufficiale del Real Madrid

Hisense becomes the new offcial sponor of Real Madrid

Hisense, multinazionale cinesee di elettrodomestici ed elettronica di consumo, ha annunciato la “regional partnership” con il Real Madrid nei seguenti mercati strategici: Spagna, Africa e Medio Oriente.

Un accordo di collaborazione in base al quale la società asiatica diventerà sponsor ufficiale del Real Madrid per i prossimi 3 anni. La cerimonia della firma ha avuto luogo ieri nella sala riunioni di Ciudad Real Madrid e vi hanno partecipato Emilio Butragueño, Direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, e Jerry Liu , Vicepresidente di Hisense International.

Per celebrare l’accordo, Hisense e Real Madrid lanceranno assieme un televisore da 100 pollici in edizione limitata, che offrirà una qualità molto elevata delle immagini, abbinata al suono, così da migliorare l’esperienza dei tifosi delle Merengues.

Hisense è un marchio leader mondiale di elettrodomestici ed elettronica di consumo (quotata alle Borse di Shenzhen, Shanghai e Hong Kong) ed è stato partner ufficiale nel calcio anche di UEFA EURO 2024. Secondo Omdia, Hisense (nata in Cina nel lontano 1969) si è classificata al 2° posto a livello mondiale per le spedizioni di tv e al 1° per i prodotti da 100 pollici sia nel 2023 che nel primo trimestre del 2024. L’azienda opera in oltre 160 Paesi ed è specializzata in beni multimediali, elettrodomestici e prodotti IT cosiddetti “intelligenti”.