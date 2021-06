Hertha Berlino: Autohero nuovo main sponsor del club  

(di Alessandro Giannini) – Con una nota rilasciata sul proprio sito ufficiale, l’Hertha Berlino SC ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo con Autohero, nuovo sponsor principale a partire dalla stagione 2021/2022.

L’azienda berlinese avrà il proprio logo sulle maglie della squadra tedesca per almeno due anni e, dal 1° luglio, sostituirà ufficialmente Homeday, precedente partner del club. Prevista anche una presenza pubblicitaria di Autohero all’interno e nelle vicinanze dello stadio.

Dettagli finanziari dell’accordo non sono stati rivelati, ma si tratta di un contratto di sponsorizzazione di due anni con un’opzione per una terza stagione.

Per Autohero, parte del gruppo AUTO1, fondato a Berlino nel 2012 ed ora piattaforma automobilistica digitale leader in Europa, si tratta della prima collaborazione nel calcio tedesco.

Oltre ad avere il proprio logo sulla maglia del club e sugli spazi pubblicitari dentro e fuori l’Olympiastadion, casa dell’Herta Berlino dal 1963, Autohero è pronta a rivolgere la propria attenzione ai tifosi, con eventi che li vedranno protagonisti sia fisicamente che digitalmente.

“Siamo convinti che l’acquisto di un’auto online offra di gran lunga la migliore esperienza di acquisto e che sia il futuro.”, ha affermato Hamza Saber, Managing Director di Autohero…Con l’Hertha BSC come partner, ispiriamo nuovi modi per acquistare un’auto insieme e creiamo punti di contatto con il nostro marchio Autohero nella grande base dei tifosi di calcio”

“Nelle ultime settimane abbiamo avuto molte discussioni intense nel processo di acquisizione del nuovo sponsor principale. Con Autohero abbiamo trovato il partner perfetto per l’Hertha.”, ha invece dichiarato Carsten Schmidt in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del club. “Autohero sta rivoluzionando il mercato delle auto usate, è su un chiaro percorso di crescita, viene da Berlino ed è quindi perfetto per le nostre ambizioni. Attendiamo con impazienza la nuova partnership. A questo punto vorrei esprimere i miei ringraziamenti al nostro precedente partner principale Homeday per la proficua e proficua collaborazione che era ancora in corso a giugno “