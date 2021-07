DAZN FIRMA UN CONTRATTO DI OTTO ANNI PER I DIRITTI DELLA YOGIBO WE LEAGUE

(di Lorenzo Di Nubila) – DAZN è diventato il partner televisivo nazionale della Women Empowerment (WE) League, la massima serie della federazione calcistica femminile in Giappone, a partire dalla stagione 2021-22, firmando un accordo di otto stagioni.

DAZN ha anche confermato che trasmetterà in diretta streaming alcune partite della WE League gratuitamente sui suoi canali YouTube e social.

Il contratto entra in vigore per l’inizio della stagione inaugurale a settembre 2021, con DAZN che trasmetterà tutte le 110 partite in 22 turni di partite del campionato a 11 squadre, in casa e in trasferta.

La partnership è stata annunciata contemporaneamente all’accordo di sponsorizzazione della lega con il marchio lifestyle Yogibo. La competizione, che ora sarà conosciuta come Yogibo WE League, mira a diventare la proprietà più preziosa del suo genere al mondo.

Per DAZN, tale accordo amplia l’offerta sportiva femminile, che include la recente acquisizione dei diritti di trasmissione globale per la UEFA Women’s Champions League. La società di media afferma che la partnership di trasmissione della Yogibo WE League è un’indicazione del suo sforzo “accelerato” per contribuire all’esposizione e allo status degli sport femminili.

Il vicepresidente esecutivo di DAZN Japan, Martyn Jones, ha dichiarato: “Questo accordo segue il nostro investimento innovativo nei diritti di trasmissione globali per la UEFA Women’s Champions League e, con l’aggiunta di questi diritti, dimostra il nostro incrollabile impegno a far crescere il calcio e la partecipazione a tutti i livelli in Giappone. La copertura di DAZN, in qualità di emittente ufficiale della Yogibo WE League, fornirà una piattaforma per il gioco femminile, ispirerà nuovi fan e promuoverà l’abilità e la brillantezza delle giocatrici. Siamo incredibilmente eccitati e non vediamo l’ora di iniziare”.