Haaland pronto al rinnovo con Nike: contratto da 23 mln di euro a stagione

Sono sempre più forti i rumours (dopo una anticipazione del portale americano “The Athletic”) di un nuovo contratto tra Erling Braut Haaland e il marchio Nike (già precedentemente suo fornitore tecnico). Dopo essere stato contattato anche da Adidas e Puma, l’attaccante norvegese del Manchester City (33 gol in 33 presenze in questa stagione) sarebbe in dirittura d’arrivo con l’azienda dell’Oregon (tra i leader nel mercato del footwear).

Il valore della nuova sponsorship è in area 23 milioni di euro, una cifra molto vicina a quella record di Neymar Jr., legatosi a Puma per 25 milioni su base annua (strappato proprio a Nike, che pagava, fino al nuovo accordo con la casa tedesca, più di 12 milioni annui). Haaland è arrivato nell’estate del 2022 alla “corte” del ManCity (dopo l’esperienza con il Borussia Dortmund – nella foto una scheda sui migliori 10 top player europei secondo KPMG), per un valore del cartellino pari a 100 milioni di euro).