Gravina (FIGC): Sul tavolo tutte le ipotesi allo studio. Anche la non assegnazione del titolo

““Playoff e playout sono una idea. Per certi versi “marginale” rispetto a quella della definizione del campionato. Se si può giocare con playoff e playout vuol dire che qualche partita di campionato si può giocare. Stiamo lavorando proprio su questa ipotesi”. Così il presidente della Figc Gabriele Gravina (nella foto assieme al n.1 della UEFA, l’avvocato sloveno Aleksander Ceferin), dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha spiegato i possibili format. “Le ipotesi sono diverse ha aggiunto Gravina: congelare la classifica; non assegnare i titoli; cercare di trovare una modalità per salvaguardare la competizione sportiva, tra le prime 4 ad esempio della Serie A o chi può avere titolo; cercare di non disputare, se non sarà permesso. Inoltre, devono essere completate le competizioni internazionali e la Coppa Italia.(Agimeg)