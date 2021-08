GRAFICA ZEBRATA MULTICOLOR E MOTTO ‘DA EROI’ SULLE NUOVE MAGLIE DELLE ZEBRE RUGBY

Zebre Rugby Club, franchigia di proprietà della Federazione Italiana Rugby, e Macron, the Hero company e sponsor tecnico della squadra che milita nell’URC–United Rugby Championship (nuova denominazione del già Guinness PRO14), hanno presentato le nuove maglie che il XV italiano indosserà nel corso della prossima stagione agonistica. I kit gara 2021-2022 confermano la scelta della grafica zebrata multicolor espressione e simbolo del club che rappresenta i colori di tutti i club italiani sui campi internazionali che lo vedono protagonista. La nuova “Home” è nera con collo a V con dettagli tricolori sul bordo. Il tricolore è ben presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su sfondo in grafica zebrata che richiama quella presente sulla maglia. Nella parte anteriore della maglia è presente la caratteristica grafica zebrata multicolor. Uno schema di colori realizzato in collaborazione con Areaitalia, agenzia di comunicazione e pubblicità di Parma che nel 2012 ha dato vita al logo delle Zebre. Forme di vario colore (rosa fluo, arancione fluo e giallo fluo) si succedono su un fondo che dal verde fluo sfuma sull’azzurro. Sul petto, a destra, in bianco, il Macron Hero, logo del brand italiano, al centro lo stemma della F.I.R. e a sinistra, lato cuore, il logo di Zebre Rugby Club. Nel retrocollo esterno è stampato in bianco GRAZIE LUCA, in ricordo di Luca Sisti, videoanalyst del club scomparso nel 2015 a seguito di un incidente stradale. Sul fondo maglia posteriore, sopra il logo Zebre Familiy è presente la scritta AUT FACERE SCRIBENDA, AUT SCRIBERE LEGENDA, motto latino scritto da Plinio il giovane e il cui significato è quello che i giocatori delle Zebre hanno il privilegio, con le loro gesta sui campi di Francia, Irlanda, Italia, Regno Unito e Sudafrica di ‘fare cose degne di essere scritte ed essere narrate”. Il kit è completato da pantaloncini neri con coulisse bianche e il tricolore sul lato esterno del bordo coscia. I calzettoni sono neri con una fascia tricolore poco sotto il bordo superiore. La versione ‘Away’ ripropone lo stesso design della prima maglia, ma il colore dominante è il bianco. Il collo è a V con dettagli tricolori sul bordo. Il tricolore è presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato e nel retrocollo, anche in questo caso, è presente la scritta GRAZIE LUCA. La grafica zebrata si differenzia dalla ‘Home’ nell’inversione dei colori di sfondo: l’azzurro sfuma nel verde fluo. I pantaloncini sono bianchi con dettagli tricolori sul bordo coscia. I calzettoni bianchi hanno una fascia tricolore poco sotto il bordo superiore. Tutte le maglie hanno una vestibilità Body e i tessuti utilizzati sono nello specifico Armevo con inserti in Boditex, materiali che oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza. I nuovi kit gara, così come l’esclusiva linea di abbigliamento e merchandising che Macron realizza per Zebre Rugby Club, sono disponibili nella sezione dedicata al club sul sito macron.com e in alcuni punti vendita Macron Store tra cui quello di Parma ed allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma.