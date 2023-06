Grafica geometrica per la nuova maglia (2023/24) del Club Brugge (Jupiler Pro League)

Il Club Brugge, top club del massimo campionato belga, si prepara alla nuova stagione agonistica che lo vedrà come sempre protagonista nella Jupiler Pro League e impegnato in Europa nella UEFA Europa Conference League.

Nuova stagione, nuove divise (nella foto in primo piano la nuova jersey) e i Blauw en Zwart iniziano presentando la la nuova maglia Away. Ha il collo a “V” e i bordi manica in maglieria blu. Il corpo centrale è bianco, mentre le spalle e le maniche sono blu. Sul petto, a destra, in nero, il Macron Hero, mentre a sinistra lo stemma della squadra belga. Nel retrocollo esterno è ricamata, tono su tono, la scritta: “NO SWEAT, NO GLORY”, motto del club e impegno che si assume ogni giocatore che indossa la maglia del Club Brugge.

La maglia è caratterizzata da una grafica geometrica che nella parte bianca è embossata e tono su tono, mentre sulle maniche è nera e in stampa sublimatica. Il kit ‘da trasferta’ è completato da pantaloncini bianchi con bande laterali blu che riprendono la grafica della maglia e calzettoni bianchi con bordo superiore blu con sottile linea nera. La vestibilità del capo è Slim Fit, il tessuto principale è Eco Softlock e la presenza del pannello posteriore in Eco Micromesh e gli inserti in Eco Mesh assicurano leggerezza e massima traspirabilità.