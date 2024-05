Abodi (MinSport e Giovani) pronto al debutto del progetto dell’Authority di controllo e verifica delle società “pro”

Sta per nascere (è attesa infatti oggi l’approvazione in sede di CdM) l’Authority di controllo e verifica dei conti delle società sportive professionistiche (non solo relativamente al mondo del calcio), fortemente voluita dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi (nella foto in primo piano durante un recente convegno ANGI). Un progetto per certi versi discusso e osteggiato dai vertici dello sport, a partire dalla figura del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che più volte, anche sul sito della stessa federazione, ha espresso pareri negativi sul progetto in esame. Valutando questa iniziativa un vero colpo alla cosiddetta “autonomia dello sport”.

Attraverso questa riforma il ministro Abodi punta a dare all’ecosistema sportivo una nuova stabilità economica grazie a controlli più efficaci e trasparenti.

Come già riportato nelle ultime ore dall’agenzia Radiocor «…è istituita la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche….La Commissione avrà sede in Roma ed è l’organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali».

Sempre nella bozza del Decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025” si legge: «La Commissione svolgeerà attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Certificherà la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente».

La composizione dell’Authority: La Commissione sarà composta – si legge sempre in una nota – «da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri o dell’autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Mef». Ne faranno parte, come componenti di diritto, il presidente dell’Inps e il direttore della Agenzie delle Entrate. Il presidente e i restanti quattro componenti verranno poi individuati/selezionati nell’ambito di una rosa di 5 nominativi proposti dalle federazioni (calcio e basket in primis) d’intesa con le Leghe.