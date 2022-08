Goccia di Carnia si conferma acqua ufficiale di Udinese calcio e main sponsor del settore giovanile

“Goccia di Carnia” si conferma acqua ufficiale e Official partner di Udinese calcio per il campionato di Serie A Tim 2022/2023. Goccia rinnova il proprio supporto alla squadra bianconera e continua ad essere main sponsor del settore giovanile con il brand sulle divise.

“La sponsorizzazione di Udinese Calcio ha un grande valore per il nostro marchio e per questo siamo davvero soddisfatti di proseguire questo cammino comune con la squadra bianconera per il quarto campionato consecutivo – commenta l’amministratore delegato Samuele Pontisso. “Goccia di Carnia è l’acqua di tutti i friulani: sostenere la più importante squadra del territorio e le sue formazioni più giovani ci riempie di orgoglio perchè mette al centro lo spirito di squadra e la sana competizione, valori fondamentali, in particolare per le nuove generazioni che rappresentano il futuro della nostra terra.”

“Il rapporto con Goccia di Carnia è oramai consolidato – spiega il Direttore Generale di Udinese calcio, Franco Collavino – Questa partnership con un brand di grande valore del nostro territorio rientra a pieno titolo nella nostra filosofia di coinvolgimento e lavoro sinergico con le realtà d’eccellenza friulane. Il legame con la nostra terra, infatti, è uno dei nostri valori fondanti che, anche grazie a Goccia di Carnia, trova concreta dimostrazione”.

Fondata nel 1972, Goccia di Carnia è una delle sorgenti d’acqua oligominerale più ricche d’Europa.