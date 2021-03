Goalkeeper Surface, area per allenamento dei portieri, installata nel CTF di Coverciano

Un nuovo prodotto d’avanguardia, brevetto internazionale di Sofisport*, entra nel Centro Tecnico Federale (CTF) di Coverciano e va ad aggiungersi a tutti gli altri sistemi già installati dall’azienda pisana nella “casa” delle Nazionali Azzurre.

GKS – Goalkeeper Surface, un’area allenamento portieri realizzata attraverso lo studio e l’utilizzo delle più moderne tecnologie,al suo debutto ufficiale, sarà utilizzatanella preparazione degli estremi difensori azzurri in vista di Europei e Mondialiper garantire il top delle prestazioni.

Il sistema applica tecnologie studiate ed assemblate per ottenere la maggior resa del prodotto e la massima tutela dell’atleta.

Composto da un sottotappeto drenante e ammortizzante, in combinazione con il nuovo manto “Just Turf” e con la Bio Sand di Sofisport, garantisce la restituzione di forza nelle varie azioni tecniche dell’atleta.

Proprio la Bio Sand, derivata dalla 1a lavorazione della catena alimentare del MAIS, quindi biodegradabile e non inquinante, grazie alle sue naturali caratteristiche di ritenzione idrica, si adattatrasferendo al sistema manto elasticità e stabilità grazie alla sua espansione volumetrica attiva in virtù del grado di umidità.

GKS – GoalKeeper Surface, con il suosistema manto che unisce ben tre tecnologie dalle elevate prestazioni e dalle caratteristiche tecniche di elevata qualità, è una novità assoluta.

“Con grande soddisfazione abbiamo messo a disposizione delle Nazionali Azzurre un altro dei nostri prodotti Top di gamma, un sistema unico nel suo genere, che, oltre alle caratteristiche tecniche di gioco elevate, per peculiarità garantisce e salvaguarda l’atleta e l’ambiente – spiega Roberto Nusca, Ceo di Sofisport. La nostra azienda fa della sperimentazione e della ricerca la sua mission. Lavoriamo per assicurare sempre performance di ottimo livello qualitativo grazie ai nostri prodotti, studiati anche per essere sempre più ad impatto zero.”.