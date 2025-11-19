“Vernice” istituzionale per l’edizione 2025 della Coppa Italia delle Regioni 2025.

A Palazzo Rospigliosi, a Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione della Coppa Italia delle Regioni 2025, il circuito ciclistico ProSeries promosso dalla Lega Ciclismo presieduta dal deputato Roberto Pella. Presenti rappresentanti del Governo e delle Regioni, tra cui Vito Bardi, Eugenia Roccella, Daniela Santanché e Flavio Siniscalchi.

La manifestazione, nata nel 2024 per valorizzare territori e squadre italiane, ha offerto un format innovativo basato su classifiche a punti e su un forte intreccio tra sport, promozione locale e sostenibilità.

L’edizione 2025 ha proposto 21 tappe maschili e 10 femminili attraversando 11 Regioni e oltre 800 Comuni, coinvolgendo 250 atleti e migliaia di tifosi. I dati media confermano il successo: 67 milioni di telespettatori e numeri in crescita su YouTube e social.

A trionfare nelle classifiche generali sono stati Elisa Longo Borghini, dominatrice del circuito femminile, ed Christian Scaroni, primo tra gli uomini. Premi anche per Davide Piganzoli (giovani), Lorenzo Milesi (combattività) e Davide Bais (scalatore). Tra i team vincono Polti–Visit Malta e Be Pink Imatra Bongioanni. Il trofeo è stato disegnato dal Maestro Michelangelo Pistoletto.

Nel corso della cerimonia, Pella ha rivendicato il valore del progetto per il rilancio del ciclismo italiano. Bardi ha sottolineato il ruolo delle Regioni come motore dello sport nazionale. Apprezzamenti anche dal MEF, dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che ha evidenziato il peso delle iniziative per la parità di genere nel ciclismo. Santanché ha richiamato il legame tra ciclismo, turismo diffuso e scoperta dei territori meno conosciuti del Paese.

La Coppa Italia delle Regioni si conferma così non solo un appuntamento sportivo di primo piano, ma un modello di cooperazione istituzionale e di valorizzazione dell’Italia attraverso il racconto delle sue strade.