Giorgio Petrosyan è in esclusiva su ELEVEN SPORTS con un doppio appuntamento

La vittoria del “ONE Featherweight Kickboxing World Grand Prix Championship” in Giappone è archiviata ma non ci sono pause per Giorgio Petrosyan. Sabato 1 febbraio, infatti, all’Allianz Cloud di Milano il campione italo-armeno difenderà il titolo mondiale ISKA nel main event di Petrosyan Mania, il gala internazionale di sport da combattimento, divenuto in poco tempo un vero e proprio cult del settore. Un evento imperdibile, l’unico in cui Petrosyan combatterà in Italia.

“Petrosyan Mania rappresenta per Eleven Sports un momento di grande crescita con un contenuto di livello internazionale – “dichiara Mattia Baldassarre, Managing Director di Eleven SportsItalia – “crediamo molto nelle potenzialità degli sport da combattimento e come gruppo vogliamo investire sempre di più in questo ambito anche a livello globale”.

Un appuntamento esclusivo che Eleven Sports trasmetterà in diretta a partire dalle 18.00 per raccontare tutte le emozioni di una serata per cuori forti. Una card degna dei grandi eventi internazionali, pensata e organizzata da Armen Petrosyan, fratello di Giorgio. Nessuno sconto però per il campione che si troverà contrapposto al francese Gaetan Dambo, avversario temibilissimo, forte di 27 vittorie in 41 incontri e vincitore del WMC European Title e del FFSCDA Muay thai National Title.

“Petrosyan Mania del 1 febbraio sarà l’unico del 2020 in cui i miei tifosi potranno vedermi combattere in Italia – Dichiara Giorgio Petrosyan – darò il massimo davanti ai miei tifosi, voglio fargli vedere la mia tecnica e la mia grinta contro un avversario forte fisicamente. Dambo porta molti colpi singoli di gran potenza e usa poco le combo. Sarà una bella battaglia.”

Se Petrosyan Mania promette scintille, la settimana di Eleven Sports non vuole essere da meno. Per avvicinarsi nel miglior modo possibile all’evento di sabato la piattaforma OTT ha realizzato uno speciale in due puntate su Giorgio Petrosyan. Una intervista che svela il campione oltre lo sport, un racconto toccante che riporta alla luce i suoi ricordi e la sua infanzia fatta di incredibili difficoltà in Armenia, fino all’arrivo in Italia e l’ascesa verso l’Olimpo della kickboxing.