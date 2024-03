Giochi e pubblicità: il Decreto Dignità ha dimezzato gli investimenti delle società di betting nel calcio

(da Rimini/Enada) – Il Decreto Dignità (convertito in legge il 9 agosto 2018) ha dimezzato gli investimenti delle società di betting nel settore sportivo. A confermarlo ad Agipronews è stato – durante un convegno (dal titolo “L’impatto del Betting sull’industria dello sport”) a Enada 2024 – Stefano Deantoni, direttore marketing di Infront Italia: “Prima dell’arrivo della legge, stavamo assistendo a una crescita negli investimenti in sponsorizzazione da parte delle società di betting. Negli anni 2017-18, nel settore delle scommesse eravamo arrivati ad avere una fetta importante di fatturato. Nel nostro modello di business, ci occupiamo dei fondi pubblicitari non collegati alle maglie. Prima del decreto Dignità, le sponsorizzazioni del betting erano il 30% della raccolta di Infront, oggi siamo al 15% del fatturato, dopo una fase di assestamento”. Nel comparto delle sponsorizzazioni sullo sport in Italia, ha spiegato Giovanni Palazzi, presidente di StageUp, ”sono previsti investimenti nel 2024 per 799 milioni di euro, a fronte di un record di 903 milioni nel 2019. La crescita per il 2024 è stimata al 2,5%, mentre nel 2023 è stata dell’1,5%. Il traino sarà rappresentato da eventi come Europei di calcio, Olimpiadi e dal crescente interesse verso il tennis”. Il calcio rappresenta il 60% del totale degli investimenti, quindi poco meno di mezzo miliardo di euro.

Al convegno moderato dal giornalista economico Marcel Vulpis (direttore e co-fondatore dell’agenzia che edita questo sito) hanno partecipato Barbara Beltrami (Country manager Kindred Group), Christoph Winterling (direttore marketing e commerciale del Bologna FC) e l’avvocato Valerie Peano (co-founder di EGLA: European Gambling Lawyers & Advisors) – nella foto un momento del convegno.