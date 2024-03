Di Maso presenta alla Università Link il libro “Management delle società sportive: sport, talento, valore”

Il libro realizzato da Andrea Di Maso è il primo dopo l’ingresso dello sport nell’anniversario della Costituzione: un viaggio pressoché infinito nell’universo sportivo, dalle origini ai giorni nostri. Queste le parole dell’autore: “Questo libro racconta la storia dello sport e delle società impegnate per questo importante strumento di intervento sociale: l’ho sempre giocato con entusiasmo , l’ho vissuto con passione per una vita, da imprenditore prima, da consulente e manager poi, l’ho studiato con attenzione in ogni suo aspetto. È stato un cammino lungo e articolato, che ha richiesto 25 anni di lavoro, di ricerche e di risultati raggiunti con le mie aziende e con le società che ho rappresentato da manager, lavorando talvolta ogni giorno e spesso di notte: il mio scopo con questo volume che sarà anche libro di testo per diverse facoltà, è di dar vita a una specie di testamento, realizzando un volume di facile consultazione che possa stimolare la fantasia dei più giovani e faccia riaffiorare la passione che in tanti portano nel cuore e nella mente e trasmettere a tutti gli appassionati che il risultato sportivo non viene solo dal campo ma anche da quella che io chiamo la squadra ombra”.