Giochi, Adm: 11,6 miliardi di euro all’Erario nel 2023 (+3,64% rispetto al 2022)  

Nel 2023 il gettito dei giochi per l’Erario è stato di 11,6 miliardi di euro. Come riporta Agipronews è quanto emerge dal Bollettino statistico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo al periodo gennaio-dicembre 2023. Il dato è superiore del 3,64% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda nello specifico il quarto trimestre (ottobre-dicembre 2023), ammonta a poco meno di 3,39 miliardi di euro la cifra versata allo Stato, in aumento del 52,2% rispetto al trimestre precedente. Gli apparecchi da intrattenimento, riporta Agipronews, hanno totalizzato il 59,99% (1,86 miliardi di euro) del totale, mentre il 27,34% arriva da giochi numerici e lotterie, con 848,79 milioni di euro. A seguire le scommesse sportive con il 5,36% (166,49 milioni) e altri giochi al 7,3% (226,58 milioni). La spesa – ovvero il totale delle giocate meno le vincite ottenute dai giocatori – nel quarto trimestre del 2023 è stata di oltre 6 miliardi di euro, in aumento del 43,41% rispetto al terzo trimestre. In tutto il 2023, invece, il totale della spesa è di oltre 20,6 miliardi di euro. In tutto il 2023 sono stati 19.852 gli esercizi controllati, dato in calo del 12,09% rispetto al 2022, mentre nel quarto trimestre sono stati 3.967 (-16,57% rispetto al terzo trimestre). Per quanto riguarda l’online, conclude agipronews, sono stati invece 490 i siti irregolari inibiti, di cui 218 nel quarto trimestre.