Dazn Group nomina Aviv Giladi presidente di Broadcast Partnership

DAZN Group, l’azienda leader nell’intrattenimento sportivo globale, ha annunciato che Aviv Giladi sarà presidente di Broadcast Partnerships. La figura si occuperà di ampliare gli accordi esistenti e il pubblico in tutto il mondo e di identificare nuove opportunità di partnership globali.

Aviv arriva dopo essere stato presidente e amministratore delegato delle società di produzione cinematografica AI Film Ltd. e British Icon Group. Con AI Film ha prodotto una serie di titoli acclamati, tra i quali il film nominato all’Oscar “I, Tonya”, con Margot Robbie. In precedenza, ha fondato la R.G.E Group Ltd, che controllava le maggiori compagnie di broadcasting in Israele, tra cui Channel 10 e Channel 10 News Corporation, The Sport Channel e Noga Communications. Con questo curriculum, Aviv porta a DAZN una ricca esperienza nell’intrattenimento globale.

Il team Global Rights Partnerships di DAZN lavora con i principali detentori di diritti per aiutare a commercializzare il loro marchio, ampliare il loro pubblico e far crescere la popolarità dello sport. Inoltre, opera attraverso le partnership per incrementare la produzione e il marketing digitale e per creare nuove opportunità commerciali.