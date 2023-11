Gaming: Lottomatica Group acquisisce l’operatore SKS365

SKS365, tra i principali operatori omnichannel nel mercato italiano online e delle scommesse sportive, ha annunciato questa mattina di aver raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Lottomatica Group S.p.A.

L’acquisizione è stata valutata con un Enterprise Value pari a €639 milioni e si prevede sarà completata entro il primo semestre del 2024. L’accordo consentirà a SKS365 di accelerare la sua crescita e di rafforzare la sua posizione nel mercato italiano. Attualmente il gruppo può già contare su circa 600 mila clienti registrati online, brand di grande valore – tra cui Planetwin365 e PlanetPay365 – e una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive. La società detiene una quota di mercato del 9,6% nel segmento iSports e del 6,4% nel segmento iGaming, e prevede di generare €74m di EBITDA FY2023, di cui circa 70% online e 30% Sports Franchise. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024, subordinato alle consuete approvazioni Antitrust e regolamentarie.

“SKS365 è orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Lottomatica“, dichiara Alexander Martin, CEO di SKS365. “Non avremmo potuto trovare un partner migliore per continuare la nostra vision per SKS365 con i brand Planetwin365 e PlanetPay365. Voglio ringraziare i nostri azionisti, tutti i dipendenti e i partner che hanno contribuito, sotto la mia guida, a sviluppare un operatore omnichannel di grande successo, fortemente orientato al digital gaming e betting e allo stesso tempo caratterizzato da una perfetta integrazione del segmento online con quello retail. Sono grato di poter continuare a guidare il team SKS365 e non vedo l’ora di collaborare a stretto contatto con Guglielmo Angelozzi e i nostri nuovi colleghi del Gruppo Lottomatica”.