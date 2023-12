Frecciarossa title sponsor della Supercoppa Italiana femminile

Frecciarossa sarà il Title Sponsor della Supercoppa Italiana Femminile. Il simbolo dell’alta velocità italiana, che è anche Premium Partner delle Nazionali di calcio, associa il suo nome all’evento in programma domenica 7 gennaio alle 15.15 allo stadio Giovanni Zini di Cremona, visibile in diretta su Rai2. Si sfideranno per il primo trofeo della stagione la Roma, campione d’Italia, e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia.

Giovedì 21 dicembre alle ore 12.00 nella Sala dei Quadri del Comune di Cremona si terrà la conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Italiana Femminile Frecciarossa, con la partecipazione del sindaco Gianluca Galimberti, dell’assessore allo sport Luca Zanacchi, della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e Silvia Marchiori, responsabile Vendita Corporate e Digital di Frecciarossa.