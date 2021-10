Fondo “salvasport”, Adm: tetto 2021 raggiunto, stop al prelievo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse

Stop al prelievo della tassa “salvasport”, introdotta dal Governo Conte nel 2020 per fronteggiare la crisi economica dei soggetti attivi nel settore sportivo. L’Agenzia Dogane e Monopoli, riporta Agipronews, ha comunicato in una nota inviata ai concessionari di scommesse «che nel mese di agosto è stato raggiunto il limite massimo di 50 milioni di euro previsto per l’anno in corso» e che quindi «per l’ultimo quadrimestre 2021 non sono dovute somme da accantonare». Il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale è stato istituito con il decreto Rilancio e disponeva un prelievo pari allo 0,5% della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, per un massimo di 40 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni per il 2021.