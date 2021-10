Torggler-FCS (SERIE C): ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL SETTORE GIOVANILE

Torggler Group, gruppo imprenditoriale da oltre 155 anni fornitrice delle soluzioni più performanti e professionali per tutti i professionisti del mondo dell’edilizia, dall’inizio della corrente stagione agonistica è entrato a far parte della grande famiglia dell’FCS (attualmente primo nel girone “A” della Serie C) in qualità di partner. Il brand Torggler compare – tra l’altro – sulle maniche delle casacche delle formazioni giovanili, dall’Under 17 all’Under 13.

“Si tratta di un accordo pluriennale – sottolinea Hannes Fischnaller, direttore operativo biancorosso – e per noi è motivo di grande soddisfazione avere tra i nostri partner un’azienda affermata come Torggler Group. E’ stato un piacere incontrare all’FCS Center il Ceo Ceo & Managing Benno Pamer, l’head of Product Marketing Andrea Sandri e il responsabile vendite Alessandro Damo per mettere a punto una partnership attiva, correlata con la filosofia aziendale”.

Lo slogan di Torggler Group: “Costruiamo insieme il futuro” si è rivelato fin da subito in perfetta linea con i principi e la visione dell’FCS. Torggler Group offre la massima qualità attraverso la costante ricerca, lo sviluppo di prodotti e soluzioni innovative, la produzione e l’analisi delle prestazioni. oltre ad un servizio di assistenza tecnica altamente qualificato e affidabile.

“Crediamo nello sport e nei giovani e abbiamo voluto dare continuità al progetto “costruire il futuro” che si pone come obiettivo la valorizzazione e crescita dei talenti sia in ambito sportivo che culturale”, commenta Andrea Sandri, Direttore Marketing e Productmanagement di Torggler. “Nell’FC Südtirol abbiamo trovato una realtà locale forte, determinata e con obiettivi ambiziosi e siamo fieri di poter affiancare il nostro marchio al loro e di contribuire al sostentamento della loro importante attività giovanile.”