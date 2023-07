FIR: apertura posizione di ricerca per un Jr. Communications Specialist – Rugby Femminile

APERTURA POSIZIONE JUNIOR COMMUNICATIONS SPECIALIST – RUGBY FEMMINILE La FIR Informa Datore di lavoro Federazione Italiana Rugby Luogo di lavoro Federazione Italiana Rugby, Stadio Olimpico, Roma Durata dell’impiego contratto di collaborazione biennale (1+1) Salario

18.000€/anno Inizio collaborazione: 1 settembre 2023 Descrizione La Federazione Italiana Rugby è alla ricerca di una/un Communications Specialist da inserire nell’Area Comunicazione per supportare attivamente le attività istituzionali e sportive del settore Femminile. Il/la Communications Specialist lavorerà, nel raggiungimento dei propri obiettivi, in allineamento con il personale e i principali fornitori della Federazione Italiana Rugby e riporterà direttamente al Responsabile della Comunicazione. Obiettivi Consolidare e ove necessario sviluppare i processi di comunicazione relativi al settore Femminile della Federazione Italiana Rugby, con particolare riferimento alle progettualità di natura istituzionale e sportiva. Garantire presenza fisica e copertura delle attività media&PR in occasione dei raduni delle Squadre Nazionali Femminili e, più in generale, dell’attività internazionale. Lavorare con l’Area Comunicazione e l’Area Sportiva ad un percorso di comunicazione specifico per l’attività domestica nazionale, di base e d’elite. Responsabilità

Supportare l’Area Comunicazione nello sviluppo e nella gestione dei processi di comunicazione del Settore Femminile, sul fronte istituzionale e sportivo Curare la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa coerenti al piano di comunicazione della Federazione relativamente al Settore Femminile Sviluppare e organizzare il calendario editoriale del Settore Femminile in allineamento con le varie componenti interne dell’Area Comunicazione Operare come Media Manager delle Squadre Nazionali Femminili Seniores in occasione delle finestre internazionali Collaborare con la struttura della Federazione (Biglietteria, Marketing, Eventi, Commerciale) per definire azioni di comunicazione coordinate e adeguate alle necessità del Settore Femminile, nel rispetto della coerenza del piano di comunicazione. Requisiti

1-3 anni di esperienza professionale in analoga posizione, in azienda consumer oriented o in ambito sportivo di alto livello. Laurea in Comunicazione, Nuovi Media o Comunicazione costituiscono un titolo preferenziale. Eccellenti doti comunicative, scritte e orali. Eccellenti capacità redazionali e di comprensione delle dinamiche di politica sportiva. Orientamento a lavorare in squadra, attenzione al dettaglio, capacità organizzativa. Capacità di lavorare sotto pressione e con dead-line ridotte. Disponibilità ad essere operativa/o e/o a garantire la reperibilità nei fine settimana. Disponibilità a trasferte all’estero durante le finestre internazionali. Ottima conoscenza della lingua inglese. La conoscenza dell’ambiente sportivo costituisce tratto preferenziale in sede di selezione. La conoscenza dell’ambiente rugbistico internazionale costituisce un potenziale valore aggiunto. Come candidarsi Per presentare la propria candidatura è possibile inviare il Curriculum Vitae, unitamente a una lettera di motivazione in carta libera o nel corpo dell’email, all’indirizzo [email protected] Non saranno prese in considerazione candidature non in linea con i requisiti indicati. L’offerta di lavoro si intende rivolta all’uno e all’altro sesso in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006 La Federazione Italiana Rugby si riserva la possibilità di non procedere alla stabilizzazione di una risorsa, al termine del processo di selezione, nell’eventualità in cui non si fossero presentati profili idonei.