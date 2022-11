FIH: la Coppa Italia è della Lorenzoni. Butterfly battuta 2-1 in rimonta

In occasione della Final Four di Coppa Italia Femminile, che ha visto il successo in finale (2-1) dell’HF Lorenzoni Bra sul Butterfly Roma, l’attività agonistica è stata affiancata da importanti attività collegiali, formative e istituzionali.

Nella serata di venerdì 4 novembre il Presidente FIH Sergio Mignardi (nella foto sotto>), insieme al Sindaco di Mogliano Cecilia Cesetti, ha incontrato i rappresentanti delle quattro società marchigiane Potentia, Macerata, Potenza Picena, con in testa il padrone di casa Livio Seri, presidente dell’HC Mogliano. Nel cuore del centro storico di Mogliano si è parlato dello stato dell’arte dell’Hockey nelle Marche e dell’opportunità di svolgere iniziative di promozione dello sport femminile, anche in suggestivi luoghi come lo splendido Teatro Apollo, inaugurato nel 1844 e splendidamente restaurato, che ha ospitato la visita della delegazione.

La Final Four ha anche visto svolgersi attività di formazione arbitrale e il Focus sullo Sport Femminile, andato in scena nel tardo pomeriggio di sabato 5 a Corridonia e curato dal Consigliere Federale Loredana Camporese, referente del Pro Hockey Femminile: nello stesso è stato posto l’accento sull’importanza dell’attività femminile in seno al movimento hockeystico e si è condiviso integralmente il messaggio promosso dal Dipartimento per lo sport attraverso la campagna #ARIANUOVAPERLOSPORT di cui sono state anche trasmesse le clip in occasione della diretta TV della finale di coppa Italia Femminile di domenica 6 novembre su Eleven Sports: il rapporto che unisce le donne alla pratica sportiva è totalmente rinnovato rispetto al passato e gli stereotipi di genere sono ormai anacronistici e sorpassati.

Importante e commovente anche il momento in cui, domenica 6 novembre, è stata scoperta la targa dedicata al prof. Luigi Quarchioni, già Presidente dell’HC Mogliano, cui il rinnovato impianto da Hockey è stato intitolato.

L’evento è stato realizzato con il contributo del Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri.