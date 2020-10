I colori sociali (bianco e rosso) campeggiano nella nuova maglia della FC Dinamo Bucarest

Dinamo Bucarest, top club del calcio rumeno, e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico dei ‘Câinii Roșii’, hanno presentato la nuova maglia ‘Home’ che gli uomini di Cosmin Marius Contra hanno già indossato nel match di domenica contro l’Universitatea Craiova e che indosseranno per tutta la nuova stagione nel corso delle partite casalinghe allo Stadionul Dinamo.

La nuova ‘Home’, a girocollo, è caratterizzata dai due colori del club: il bianco e il rosso. Il corpo centrale anteriore della maglia è bianco con una grande banda verticale rossa al centro all’interno della quale è stampato, tono su tono, un disegno geometrico in grafica optical. Le maniche sono rosse con bordi in maglieria bianchi e rossi, stesso dettaglio cromatico presente intorno al colletto. Il backneck è personalizzato con il logo e l’anno di fondazione del club sul quale è stampata la scritta “HAI SĂ LE ARĂTĂM ĂSTORA CE ÎNSEAMNĂ DINAMO!” (Mostriamo loro cosa significa Dinamo!) e l’effigie di Cătălin Hîldan, storico capitano della squadra scomparso nel 2000, a soli 24 anni, colpito da un ictus mentre era in campo.

Sul petto a destra, in stampa siliconata, è presente il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore lo stemma della Dinamo Bucarest, mentre al centro è applicata l’effige del giovane calciatore presente anche nel backneck. Nel retrocollo è stampato l’acronimo FCD in ADN insieme ai colori della bandiera rumena. I pantaloncini sono rossi con coulisse bianche, i calzettoni sono rossi con bordo superiore bianco. La maglia ha vestibilità Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh assicurano al capo la massima traspirabilità.