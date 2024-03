FIGC: approvato, con la sola astensione della Lega B, il piano strategico del sistema calcio

“Un grandissimo successo”. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato così l’approvazione da parte del Consiglio Federale del Piano Strategico del Sistema Calcio. Un’approvazione – con la sola astensione del consigliere Mauro Balata – arrivata a conclusione di un articolato processo di confronto tra tutte le componenti federali, nato dall’impulso voluto dal presidente Gravina sul tema delle riforme.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Gravina – perché abbiamo raggiunto un ottimo risultato nell’ottica del risanamento economico-finanziario del calcio italiano. Avevamo preso un impegno verso gli stakeholders, anche e soprattutto verso coloro che seguono il calcio con passione, e lo abbiamo mantenuto. Questo percorso di sostenibilità pluriennale, graduale e proporzionale ci qualifica anche rispetto alle istituzioni, al Governo in particolare, perché rappresenta un’importante assunzione di responsabilità”.

Il documento analizza i campi dove insistere nel prossimo futuro per lo sviluppo del calcio italiano (in particolare vivai, formazione e ruolo sociale) e contempla un progetto organico pluriennale, graduale e proporzionale che mira ad un maggiore controllo della gestione e quindi dei conti dei Club. Infatti, è sulla sostenibilità economico-finanziaria che si è inizialmente incentrata l’iniziativa riformatrice, con l’obiettivo di arrivare ad un sostanziale risanamento dell’attuale criticità in un arco temporale di cinque anni. Nello specifico, ferma restando la successiva individuazione delle sanzioni per coloro che non rientrano nei parametri stabiliti, sono stati introdotti principi volti all’irrigidimento delle normative riguardanti la stabilità economico-finanziaria dei Club e a un maggior numero di controlli durante la stagione sportiva. (fonte: FIGC)