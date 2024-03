Cento giorni alla “Grande Partenza” del Tour de France 2024 da Firenze

“E’ un piacere e una gioia – ha detto il presidente Dagnoni – essere presenti come Federazioni a questa splendida manifestazione. Ringrazio il sindaco Nardella e Prudhomme per le belle parole spese a favore del movimento ciclistico italiano e della Federazione. Vedere la partecipazione di tanti bambini, in bicicletta, è un bel messaggio di speranza e fiducia nel futuro. Il ciclismo può fare molto per l’Italia; lo ha fatto in tutta la sua storia e continuerà a farlo anche nella costruzione di un futuro migliore.” (fonte: Federciclismo)