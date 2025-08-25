Sponsor – Fico nuovo regional partner del Chelsea FC negli USA.

Nuova partnership (pluriennale) in “casa” Chelsea FC (EPL) per lo sviluppo internazionale del brand. Nell’ambito di questa operazione, i neo campioni della “Coppa del Mondo per Club FIFA” collaboreranno con FICO, nuovo regional partner (solo per il mercato USA), su iniziative di educazione finanziaria, per evidenziare come la comprensione del credito e dei punteggi di credito giochi un ruolo fondamentale nell’aiutare i consumatori statunitensi a realizzare con successo i propri sogni finanziari.

Attraverso questa collaborazione, il Chelsea e FICO promuoveranno l’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria tramite diverse iniziative congiunte e coinvolgeranno i consumatori negli Stati Uniti grazie all’influenza in continua crescita del calcio. Si stima che il valore della nuova regional partnership possa essere vicina ai 1,5 milioni di euro annui.

Fondata nel 1956, FICO è stata una pioniera nell’applicazione della scienza dei dati per migliorare il processo decisionale operativo. Il punteggio FICO Score, adottato dal 90% dei principali istituti di credito statunitensi, è il punto di riferimento per la valutazione del rischio di credito dei consumatori negli Stati Uniti ed è ora disponibile in oltre 40 Paesi, supportando una migliore gestione del rischio, un maggiore accesso al credito e una maggiore trasparenza.

Dan McEwan, direttore delle partnership del Chelsea Football Club, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con FICO negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di lavorare con un’azienda che condivide i nostri valori nell’utilizzare il potere dello sport per motivare, educare e ispirare le persone.

Questa partnership ci aiuterà a ispirare ancora più tifosi di calcio a comprendere l’importanza dell’alfabetizzazione finanziaria e a promuovere le risorse che FICO mette a disposizione per aiutare i sostenitori a capire come raggiungere i propri obiettivi finanziari.”

Jenelle Dito, vicepresidente dei programmi di empowerment dei consumatori e delle partnership di FICO, ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di collaborare con il Chelsea FC per promuovere l’educazione finanziaria tra i tifosi di calcio negli Stati Uniti.

Il benessere finanziario è essenziale per ogni comunità prospera, e attraverso questa collaborazione vogliamo dare ai tifosi la conoscenza e gli strumenti di cui hanno bisogno per prendere decisioni sicure e consapevoli riguardo alla propria salute finanziaria.”