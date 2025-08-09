Marketing – L’Hellas Verona sceglie i croati di Aircash come main sponsor di maglia per la stagione 2025/26.

Aircash è il nuovo Main Jersey Partner dell’Hellas Verona per la stagione 2025/26.

Il logo della piattaforma fintech croata comparirà sul fronte delle maglie della Prima squadra gialloblù per tutta la prossima stagione, la settima consecutiva del club in Serie A.

Aircash è una multinazionale fintech croata e un Istituto di Moneta Elettronica autorizzato dall’Unione Europea, registrato all’Autorità bancaria europea. Offre un’ampia gamma di servizi finanziari rapidi e sicuri.

Con l’App Mobile Aircash, gli utenti possono effettuare pagamenti, trasferire denaro e ricaricare contanti nei punti vendita, offrendo un modo innovativo per digitalizzare il contante e utilizzarlo online. L’azienda è anche emittente della Aircash Mastercard, una carta prepagata facilmente accessibile, utilizzabile per acquisti online e nei negozi di tutto il mondo.

Con oltre un milione di utenti attivi e più di 250.000 punti vendita, il nuovo partner dell’Hellas Verona ha consolidato la propria presenza in Europa centrale e sud-orientale, offrendo soluzioni digitali semplici, sicure e accessibili.

Queste le dichiarazioni di Hrvoje Ćosić, CEO di Aircash: “In Aircash siamo orgogliosi di collaborare con Hellas Verona FC, un Club che rappresenta l’anima di una città ricca di cultura, storia e passione per il calcio. Questa partnership segna il nostro primo grande passo in Italia, in un momento in cui stiamo ampliando i nostri servizi per offrire soluzioni finanziarie rapide, semplici e sicure agli utenti italiani. Ma la nostra collaborazione con il Verona non riguarda solo la sponsorizzazione: si tratta di costruire un ponte tra un club storico, una città iconica, una Nazione orgogliosa del proprio calcio e il futuro dei pagamenti digitali, dove tradizione e innovazione si uniscono per creare connessioni durature in tutta Italia.”

“Siamo orgogliosi di annunciare la nuova partnership con Aircash. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per il nostro club, che si affianca così a una realtà dinamica e innovativa che condivide i nostri valori di passione, identità e visione per il futuro. Insieme vogliamo condividere un percorso che unisca tradizione sportiva e innovazione tecnologica e possa essere al servizio dei nostri tifosi e della città di Verona. Questa partnership rafforza la nostra presenza sul panorama nazionale e internazionale, con l’obiettivo comune di creare valore e connessioni autentiche”. Queste le parole del Presidente Esecutivo del Club, Italo Zanzi. (fonte: Hellas Verona)