Fiamme Oro Rugby: presentata la maglia Macron per la stagione 2020/21

Presentata ieri all’interno del Parco di Tor di Quinto a Roma, presso la location “Qvinto Roma”, la nuova maglia delle Fiamme Oro Rugby per la stagione 2020/21.

Presenti alla serata gli amministratori delegati di Macron (Gianluca Pavanello), del main sponsor Retitalia (Dario Falchi) e di Nsr (Francesco Dattola).

Anche per questa stagione lo sponsor tecnico del XV della Polizia di Stato sarà Macron, l’azienda bolognese che, oltre a vestire la Nazionale italiana di rugby, è fornitrice del materiale di rappresentanza del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato. Oltre alla prima squadra, Macron fornirà materiale tecnico per gli staff e le giovanili cremisi.

Le maglie 2020/21, che riporteranno i nomi degli sponsor (il main sponsor “Retitalia” sul davanti e “Nsr” sulla parte posteriore all’altezza delle spalle), sia nella versione “Home” che in quella “Away” vedranno il ritorno del colletto con un inserto tricolore nel risvolto e il logo della società ricamato in color oro. La maglia ‘Home’ è nel tradizionale color cremisi che è il colore della Polizia di Stato e i bordi manica hanno due righe orizzontali oro e azzurro. I pantaloncini sono in cremisi con bande laterali in azzurro e coulisse bianche. Per quanto riguarda la versione “Away” il colore principale è il bianco, con banda orizzontale azzurra al centro di due bande cremisi. I bordi manica hanno dettagli con righe cremisi e azzurre. Il design di questa maglia da trasferta fa riferimento ad una di quelle usate dalle Fiamme Oro l’anno del loro primo scudetto (1957-58). I pantaloncini anche in questo caso sono cremisi con bande laterali azzurre. Entrambi i kit gara hanno vestibilità Body e la presenza di inserti in micromesh garantisce al capo la massima traspirabilità.

«Quello che stiamo vivendo è un periodo particolare, nel quale, oggi più che mai, non possiamo sapere cosa accadrà domani o anche tra pochi minuti – ha dichiarato il Presidente delle Fiamme, Armando Forgione – Abbiamo bisogno di certezze per andare avanti e anche presentare una maglia da gioco può essere indice di un ritorno ad una normalità che finora ci è stata totalmente stravolta. Il rugby ha bisogno di ricominciare, così come altri sport e come la società civile. Ecco, noi vogliamo dire che ci siamo e che siamo pronti a tornare in campo, con più voglia di prima e insieme anche ad un partner come Macron: un’azienda italiana che ormai viene riconosciuta come una vera e propria eccellenza del nostro Paese. Insieme stiamo tornando e sempre insieme continueremo quel percorso che avevamo iniziato e che è stato bruscamente interrotto. E insieme a Macron non posso che ringraziare altri due partner, Retitalia e Nsr, che hanno voluto legarsi a noi già dalla scorsa stagione e che, nonostante la crisi economica provocata dalla pandemia, non hanno voluto toglierci il loro sostegno, rinnovandoci la loro fiducia».

«Il rugby e Macron stanno vivendo insieme una stagione molto importante e poter rinnovare il progetto iniziato due anni fa con le Fiamme Oro Rugby è la riprova che il lavoro fatto insieme a questo storico club è stato apprezzato sia dai giocatori che dai tifosi – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Amministratore delegato di Macron – La ricerca e lo sviluppo di materiali tecnicamente all’avanguardia permette di soddisfare le esigenze di chi scende in campo. Allo stesso tempo, lo studio e il design dei vari capi, che avviene in perfetta sintonia con la società, ci consente di realizzare collezioni tailor made, che rappresentano l’identità e la storia di questo storico club».

photo credits: Paolo Cerino