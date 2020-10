Una birra da record per il Benevento Calcio, nell’anno della promozione in Serie A

Una nuova partnership in chiave food&beverage in casa Benevento Calcio. Si chiama “Insieme”, ed è la birra commemorativa della stagione dei record del Benevento Calcio promosso in Lega Serie A.

Un design elegante per rendere omaggio alla squadra che ha infranto il maggior numero di record nella storia della Lega Nazionale Professionisti B, totalizzando durante la stagione sportiva 2019-2020 ben 86 punti, numero riportato anche sulla bottiglia.

Una birra pale ale artigianale ad alta fermentazione impreziosita dagli stimmi di zafferano che la rendono unica come l’impresa compiuta dalla squadra comandata da Filippo Inzaghi.

Grazie a Linkar, una app di realtà aumentata, curata dall’agenzia SkyLab Studios, si potrà svelare un incantesimo ed entrare nel mondo del Benevento calcio.

La bottiglia riporta i nomi di tutti i protagonisti della cavalcata trionfale dei giallorossi, oltre ai numerosi record ottenuti. La stessa è custodita in una scatola elegante che, oltre al logo del Benevento Calcio, ripete le suddette diciture.

La birra è stata realizzata dal Birrificio “Saint John’s” di Faicchio su ricetta di “Terre di Confine”, esaltata dalla presenza unica e originale dello zafferano, coltivato sulle colline del Sannio.

Un pezzo unico e da collezione, al costo di 18 euro e che potrà essere acquistato sia presso il Benevento Store di via del Pomerio che online sullo store dedicato. Suggestivo anche il video di presentazione “Una Vittoria per brindare insieme”, che può essere visualizzato cliccando qui. (fonte: Foodeconomy)