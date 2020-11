FC Inter: il bilancio al 30 giugno 2020 si chiude con una perdita di 102,4 milioni

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha influenzato pesantemente il bilancio dell’FC Inter, che ha chiuso con un “rosso” superiore ai 102,4 milioni di euro. I dati sono stati ufficializzati oggi dall’assemblea degli azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., svoltasi tramite videoconferenza.

L’esercizio in esame ha registrato una diminuzione dei ricavi di circa 45 milioni di euro, con il valore “consolidato” che si è attestato a quota 372,4 milioni di euro, con un Ebitda pari a 14,5 milioni e una perdita di esercizio appunto in area -102,4 milioni.

Il presidente nerazzurro, Steven Zhang (nella foto sopra), ha dichiarato durante l’assemblea degli azionisti: “La pandemia avrà sicuramente il suo impatto per tutto questo anno e probabilmente anche su tutto il prossimo ciclo. Ma il Club si sta preparando per il lungo periodo. La nostra priorità oggi rimane quella di tutelare la sostenibilità e stabilità della nostra performance sportiva e aziendale…Abbiamo dimostrato di saper affrontare gli ostacoli lungo il nostro cammino e continueremo a farlo anche in futuro, in un’ottica costruttiva e con la convinzione di essere sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi“.