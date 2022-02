Fastweb sponsor ufficiale della FIR sino al 2024

L’azienda supporterà il percorso degli atleti della nazionale italiana di rugby già nel corso del “Sei Nazioni”, in programma dal 5 febbraio al 19 marzo.

Fastweb è Sponsor ufficiale della Federazione Italiana Rugby. Grazie all’accordo triennale siglato, Fastweb entra a far parte del circuito di aziende partner della Federazione e supporterà il percorso degli atleti della nazionale italiana di rugby già a partire dal prossimo Sei Nazioni, in programma dal 5 febbraio al 19 marzo 2022.

“Fastweb è orgogliosa di accompagnare gli atleti della Federazione Italiana Rugby nei prossimi anni e nel corso di un torneo prestigioso come il Sei Nazioni che, siamo certi, regaleranno emozioni fortissime a tutti gli appassionati” ha dichiarato Luca Pacitto, Head of Communication di Fastweb. “Questa partnership, unita a quella già in essere con altre federazioni, punta a consolidare ancora di più il forte legame che abbiamo costruito nel tempo con il mondo dello sport condividendone valori e principi, come il coraggio, il gioco di squadra, la perseveranza e la determinazione nel superare i propri limiti, valori che ispirano il lavoro quotidiano in azienda”.

“Con il Guinness Sei Nazioni alle porte ed i riflettori internazionali pronti ad accendersi sul più prestigioso dei palcoscenici del nostro sport sport siamo particolarmente felici di dare il benvenuto nella famiglia azzurra a un’azienda come Fastweb, leader del proprio settore ed al tempo stesso attenta ed appassionata ai destini dello sport italiano.

FIR è intenzionata a percorrere una strada di cambiamento e innovazione che non può non passare attraverso una radicale trasformazione digitale e Fastweb potrà avere un ruolo centrale nell’accelerare questo processo. Siamo entusiasti di percorrere questa strada insieme” ha dichiarato il Direttore Commerciale della FIR, Carlo Checchinato.

Pioniera nello sviluppo di reti in fibra e sempre in prima linea nella digitalizzazione del paese, Fastweb continua oggi a disegnare la sua storia di innovazione con la realizzazione di una rete 5G FWA (Fixed Wireless Access), 5G mobile, e con il rafforzamento delle infrastrutture per Cloud e Cybersecurity, al fine di contribuire a rendere il Paese sempre più moderno e competitivo.

Inoltre, la società ha recentemente lanciato “Tu Sei Futuro”, la nuova visione strategica, basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Un percorso di trasformazione dell’identità dell’azienda proiettato verso un futuro che Fastweb si impegna a rendere sempre più connesso, inclusivo ed ecosostenibile, supportando la disponibilità e l’utilizzo di reti ultra-performanti, incoraggiando la diffusione sempre più ampia di competenze digitali, coltivando la crescita dei talenti e sostenendo la lotta ai cambiamenti climatici.