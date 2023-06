Fainplast si conferma main sponsor di maglia dell’Ascoli Calcio (Serie B)

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che anche per la s.s. 2023/24 sarà Fainplast il main sponsor di maglia dalla prima squadra maschile e femminile alle categorie under, ad eccezione della sola attività di base. Un sostegno che arriva ancor prima che sia iniziata la stagione sportiva, a testimonianza dell’attaccamento e dell’affetto che la Famiglia Faraotti nutre per i colori bianconeri.

Ad esprimere soddisfazione per la rinnovata partnership, che sa più di amicizia che di mera sponsorizzazione, sono stati i massimi rappresentanti dell’Ascoli Calcio e della Famiglia Faraotti, da oltre un ventennio al fianco del Club di Corso Vittorio Emanuele.

Così il Patron bianconero Massimo Pulcinelli: “Battista Faraotti è un vanto per la città di Ascoli Piceno e per tutto il territorio, è sempre in prima linea nel sostenerci, lo ringraziamo e siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un imprenditore di successo che si è costruito da sé. Quest’anno l’Ascoli ha una responsabilità morale maggiore: oltre a rappresentare la regione Marche, è l’unica presenza nel centro Italia, insieme alla Ternana; bisogna percorrere quasi 400 Km verso nord e verso sud per incontrare un’altra squadra in cadetteria. E questo è un’ulteriore ragione di orgoglio e di fierezza”.

“Ringrazio la Famiglia Faraotti, il cui apporto è ogni anno fondamentale per l’Ascoli Calcio” – ha dichiarato Domenico Verdone, Direttore Generale del club – “Fainplast è sempre il primo sponsor a rinnovare il rapporto di partnership, prima ancora che inizi ufficialmente la nuova stagione, segno dell’attaccamento e dell’affetto incondizionato della Famiglia Faraotti per l’Ascoli. Per Battista, una delle migliori persone che ho conosciuto in tanti anni di carriera, non conta quale sarà l’allenatore, quali i giocatori e quale l’obiettivo stagionale, conta soltanto essere al fianco dell’Ascoli; è un imprenditore esemplare e dalla grande umiltà”.

Battista Faraotti, Amministratore Unico Fainplast: “Siamo felici di rinnovare il nostro sostegno all’Ascoli Calcio anche per la nuova stagione e di poter essere al fianco del Patron Massimo Pulcinelli e della Società. Attraverso questa partnership, la Fainplast conferma ulteriormente il suo legame col territorio. E’ motivo di vanto per noi supportare anche le squadre femminili, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita importante anche in termini di tesseramenti. Siamo orgogliosi di aver creduto insieme all’Ascoli Calcio – e in particolare alla Vice Presidente Roberta Pulcinelli – in questo ambizioso progetto”.