Marketing: AB Inbev sarà lo sponsor ufficiale per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025

AB InBev, produttore di birra tra i leader di mercato, ha esteso la sua partnership quasi quarantennale con FIFA diventando lo sponsor ufficiale (nella categoria merceologica “birra”) per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 che andrà in scena negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. AB InBev è anche sponsor della Coppa del Mondo FIFA 2026, che sarà ospitata congiuntamente da 16 città in Canada, Messico e Stati Uniti.

L’ampliamento della partnership rafforza la strategia dell’azienda basata sui mega brand e sulle mega platform, collegando la birra agli eventi globali più amati dai consumatori. I marchi Budweiser e Michelob Ultra saranno al centro della collaborazione, affiancati da marchi locali in mercati selezionati.

“AB InBev è stata uno sponsor iconico dei nostri eventi per quasi quarant’anni, e oggi siamo entusiasti di brindare al loro ruolo di Partner Ufficiale per la Coppa del Mondo per Club FIFA,” ha dichiarato il Presidente della FIFA, Gianni Infantino. “Stiamo intraprendendo un nuovo viaggio che ridefinirà il calcio per club creando un nuovo torneo globale. Con i marchi di AB InBev al nostro fianco, creeremo momenti indimenticabili per i tifosi di calcio di tutto il mondo.”

“I nostri marchi sono al centro dei momenti culturali e sportivi più significativi e iconici del mondo” ha affermato Michel Doukeris, CEO di AB InBev. “La nostra partnership con la Coppa del Mondo per Club FIFA continua questa tradizione di unire birra e sport per i fan di tutto il mondo, creando momenti di celebrazione e condivisione. Siamo entusiasti di attivare questo torneo unico senza precedenti la prossima estate in collaborazione con FIFA.”

La prossima Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 riunirà 32 dei migliori club calcistici del mondo per un mese di celebrazioni in 11 città ospitanti negli Stati Uniti. Come parte della sponsorizzazione, AB InBev offrirà esperienze di brand uniche nei paesi partecipanti, presenterà il premio “Player of the Match Award” e amplificherà i momenti più memorabili del torneo per i tifosi maggiorenni. (fonte: AB Inbev)