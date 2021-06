EURO2020: la scheda degli sponsor della Federcalcio olandese (KNVB)

(di Guido Paolo De Felice) – Il fascino esercitato dalla Nazionale olandese, patria del “calcio totale” inscenato dalla grande Ajax di Johan Cruyff, fa sì che qualsiasi appassionato segua sempre con un occhio particolare le vicende dei giocatori Oranje. La squadra allenata da Frank De Boer finora ha avuto un percorso netto, vincendo le prime due partite contro Ucraina ed Austria, in maniera tutt’altro che agevole, ma mostrando caparbietà e spirito di sacrificio.

Il ventaglio di sponsorizzazioni con il quale la Federcalcio olandese (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, KNVB) si presenta ad Euro2020, sebbene non sia particolarmente ampio, è espressione di tutta una serie di partnership di grande qualità.

Lo sponsor tecnico è rappresentato dall’americana Nike, in base ad un accordo stipulato nel 2014, in scadenza nel 2026, del valore di 13,6 milioni di dollari all’anno.

Uno degli accordi più significativi è quello stretto con la multinazionale olandese ING Group, società di servizi finanziari e bancari con sede ad Amsterdam. La partnership, avviata ad inizio millennio, prevede un impegno di ING non soltanto a supporto delle squadre nazionali, ma di tutto il movimento calcistico olandese, fino alle serie dilettantistiche. Inoltre, ING propone alcune offerte bancarie specificamente realizzate per i club coinvolti, come pagamenti contactless, crowdfunding e workshop finanziari. L’accordo attualmente in corso, rinnovato nel 2016, andrà in scadenza nel 2022.

Un altro sponsor importante è costituito dalla più grande catena di supermercati dei Paesi Bassi, la Albert Heijn, fondata nel 1887. L’accordo triennale, firmato nel 2019, vede impegnate le parti nel collaborare alla realizzazione di programmi volti a diffondere una cultura sull’alimentazione sana nella popolazione olandese, lanciando congiuntamente un progetto pilota, in cui un certo numero di mense “modello”, accuratamente selezionate, offrono una selezione di cibi gustosi e salutari.

Prestigioso è l’accordo di sponsorizzazione stretto con KPN, società olandese di telecomunicazioni fisse e mobili, che ha avuto origine da un servizio postale, telegrafico e telefonico gestito dal governo, con sede a Rotterdam. Oltre al supporto fornito alla KNVB per quanto riguarda le squadre nazionali, è stata, inoltre, Title Sponsor del massimo campionato olandese (Eredivisie) negli ultimi quattro anni.

Infine, va sottolineata la partnership con la Nederlandse Loterij, il più grande fornitore di giochi d’azzardo nei Paesi Bassi. Questo accordo è stato di vitale importanza durante la pandemia causata dal Coronavirus, in quanto Nederlandse Loterij si è impegnata a corrispondere un contributo tra i 200.000 e 300.000 euro a ciascun club di Eredivisie, come sostegno a seguito della cancellazione prematura della stagione di campionato 19/20, dovuta all’emergenza sanitaria.