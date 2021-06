EURO 2020: la scheda commerciale degli sponsor della Federcalcio finlandese (SPL)

(di Guido Paolo De Felice) – Non è certamente stato un Euro2020 semplice quello affrontato dalla Finlandia, alla sua prima storica partecipazione. L’esordio, infatti, sebbene sia stato contrassegnato da una vittoria, verrà sempre ricordato per la tragedia sfiorata in campo che ha visto protagonista il centrocampista danese Christian Eriksen. Quella partita è rimasta anche l’unica vittoria finlandese in tutto il torneo, essendo giunte successivamente due sconfitte, contro Russia e Belgio, che hanno condannato i finlandesi all’eliminazione, chiudendo al terzo posto nel girone B.

Per valorizzare la storica partecipazione, tuttavia, la Federcalcio finlandese (Suomen Palloliitto, SPL) si è presentata ad Euro2020 con un pacchetto di sponsorizzazioni di tutto rispetto.

Lo sponsor tecnico, innanzitutto, è rappresentato da un colosso del settore come l’americana Nike, grazie ad un accordo firmato nel 2014, del valore commerciale di circa 1,2 milioni di dollari per anno.

Il portafogli delle partnership è composto complessivamente da ben otto aziende: la casa automobilistica tedesca Volkswagen; la Elisa Corporation, azienda leader nel mercato finlandese nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali, pioniera nell’implementazione della rete 5G, che ad oggi serve più di 2,8 milioni di clienti, principalmente in Finlandia ed Estonia; la Kesko, società finlandese dal business piuttosto diversificato, che opera nel commercio di generi alimentari, nell’edilizia e nei servizi di costruzione, nonché nel commercio di automobili; il LähiTapiola Group, un gruppo di società basato su una forma societaria mutualistica, di proprietà dei suoi clienti, che serve persone fisiche, ma anche aziende agricole, e clienti imprenditoriali, aziendali ed istituzionali, fornendo prodotti e servizi assicurativi contro i danni, la vita, prodotti pensionistici, nonché servizi di investimento e risparmio; Veikkaus Oy, l’agenzia di scommesse di proprietà del governo finlandese, costituita nel 2017 come fusione di tre agenzie di scommesse e gioco d’azzardo, che detiene il monopolio nel Paese; Motonet, catena di grandi magazzini specializzata in pezzi di ricambio e accessori per auto, strumenti e prodotti per il tempo libero, che oltre agli automobilisti e ai motociclisti, serve una vasta gamma di clienti, quali diportisti, pescatori e restauratori di case; Eezy Oyj, agenzia interinale e di servizi per gli imprenditori, quotata nel listino principale della Borsa di Helsinki dal settembre 2020; Ilta-Sanomat, storico quotidiano finlandese, fondato nel 1932, che oggi costituisce il più grande media online presente in Finlandia per numero di lettori.