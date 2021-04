EURO 2020, VALENTE (M5S): OCCASIONE NON VADA PERSA, LAVORIAMO PER RIAPERTURE SPORT

“Mi auguro vivamente che l’opportunità di ospitare gli Europei di calcio a Roma non vada persa e che il Governo riesca a trovare una soluzione compatibile con la prudenza che la situazione sanitaria richiede. L’impegno della sottosegretaria Vezzali in questo senso è positivo”. Così Simone Valente, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

“In questi giorni – prosegue – abbiamo registrato segnali che fanno essere più ottimisti per quanto riguarda le riaperture, anche se prevenzione e prudenza devono continuare a essere nostri imperativi. Prevedere il pubblico a un grande appuntamento come l’Euro 2020, su cui Governo e Figc hanno già investito moltissimo, può rappresentare l’inizio di un graduale ritorno alla partecipazione agli eventi e alle competizioni sportive dove la vendita dei biglietti ha una rilevanza vitale, come gli Internazionali di tennis di Roma che si terranno a breve”.

“Ma, soprattutto, l’obiettivo principale del Governo in materia di sport deve rimanere la riapertura di palestre e piscine per consentire alle persone di praticare attività fisica, considerati i danni economici, sociali e sanitari enormi che le chiusure stanno provocando. Affinché questo accada, il MoVimento 5 Stelle continuerà a lavorare in modo costruttivo in Parlamento” conclude Valente.