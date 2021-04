Macron realizza per l’Arminia Bielefeld una maglia speciale che celebra il 50° anniversario

Macron ha realizzato per l’Arminia Bielefeld, club tedesco che milita in Bundesliga, una maglia speciale che celebra il 50° anniversario della prima partecipazione dei ‘Die Blauen’ alla massima serie del calcio tedesco. La maglia ‘special edition’ ha un design pulito, essenziale, dal gusto decisamente retrò e si ispira a quella che la squadra indossava nella stagione 1970-1971.

Il club tedesco ha coinvolto i propri tifosi nella scelta di questa ‘special edition’ e per dare il giusto spazio a chi segue la squadra con passione e che in questo periodo non può assistere alle partite alla SchücoArena. La maglia si presenta con una grande scritta sul petto che recita “FUßBALL LEBT DURCH SEINE FANS” (Il calcio vive attraverso i suoi tifosi) e che sostituisce in questa occasione lo sponsor di maglia che non è presente.

Macron, insieme allo staff dell’Arminia Bielefeld, ha disegnato e realizzato una maglia che riporta alle origini del club tedesco. Il design predilige linee e colori, senza scritte ‘promozionali’. Una maglia dal sapore vintage che riporta indietro nel tempo ad una stagione che ha rappresentato un grande traguardo raggiunto dalla squadra e vissuto pienamente dai suoi tifosi. Il Macron Hero sul petto di questa maglia rappresenta al meglio lo spirito combattivo di un club sempre pronto a lottare con passione e determinazione per il raggiungimento di un obiettivo. Non a caso l’Arminia Bielefeld deve il suo nome al leggendario ‘eroe’ della famosa battaglia della foresta di Teutoburgo, Arminio, che guidò le tribù germaniche in quella che viene ricordata come una delle più brucianti sconfitte dell’esercito romano oltre che motivo di orgoglio per Bielefeld e la Renania.

La maglia è bicolore bianca e blu e i due colori sono divisi tra loro da un taglio diagonale, presente sia anteriormente che posteriormente. Il colletto è a V, bianco con dettagli azzurri, come azzurri sono i bordi manica in maglieria. Il backneck è personalizzato con un’etichetta che riporta la data di fondazione del club, unito all’immagine di un tackle scivolato di un beniamino del pubblico tedesco, lo stopper Dieter Schulz. Sul fondo maglia è presente un tape personalizzato con la scritta, ripetuta, 1905 • Schwarz • Weiß • Blau • 1905. Sul petto, a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma dell’Arminia Bielefeld.

Questo speciale kit gara sarà indossato dall’Arminia Bielefeld in occasione nell’incontro casalingo contro l’FC Schalke 04 in programma il 20 aprile.