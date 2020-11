ESTRELLA DAMM NUOVO OFFICIAL SPONSOR DEL CD CASTELLON

(di Daniele Caroleo) – Estrella Damm, celebre marca di birra pilsner prodotta a Barcellona, è un nuovo “Official Sponsor” del Club Deportivo Castellón, società calcistica spagnola con sede nella città di Castellón de la Plana e che milita, attualmente, nella Segunda División della Liga de Fútbol Profesional (LFP) in Spagna.

Estrella Damm, prodotta dalla Sociedad Anónima Damm, azienda fondata nel 1876, era già stato sponsor del club valenciano dal 2007 al 2010 ed ora, in occasione del ritorno tra i professionisti della squadra (il CD Castellón, nella stagione passata, è arrivato 1° nel Gruppo III di “Segunda División B” ed è stato promosso nella categoria superiore dopo aver vinto gli spareggi), ha inteso sottoscrivere questa nuova partnership. L’accordo è stato ratificato in occasione di un evento organizzato presso la Old Estrella Damm Factory di Barcellona e prevede un’ampia presenza del brand Estrella Damm al Nou Estadi Castalia, l’impianto sportivo del Castellón, e l’inserimento del marchio sul retro della maglia da gioco della squadra (che è stata esibita nel corso dell’evento). Inoltre Estrella Damm diventa, a tutti gli effetti, la birra ufficiale del club e i due partner daranno il via a tutta una serie di iniziative congiunte indirizzate ai tifosi del CD Castellón.

Il brand Estrella Damm ha avuto già modo di sottoscrivere diverse partnership con altre squadre calcistiche come, ad esempio, il Futbol Club Barcelona (2018) o il Futbol Club Andorra (2020).