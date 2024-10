Estra torna a supporto dell’Emma Villas Volley Siena. Sarà presente sulla maglia di gara

Il presidente di Estra, Francesco Macrì (nella foto sotto): “È una squadra in costante ascesa e ha dimostrato nel tempo il suo valore sportivo e la sua solidità societaria”.

Estra torna a essere partner della Emma Villas Siena. Un’azienda nota e apprezzata, leader di settore, accompagna il club biancoblu nel suo percorso in questo campionato di serie A2. Estra sarà jersey partner della Emma Villas Siena: il logo dell’azienda compare sulla divisa da gioco del club sia per quel che riguarda la prima squadra che per il settore giovanile.

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i 4 soci di Estra (Alia, Coingas, Intesa e Viva Energia) rappresentano gran parte dei Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

“Prosegue la partnership tra Estra e l’Emma Villas volley di Siena: una squadra in costante ascesa nel panorama italiano professionistico e che ha dimostrato nel tempo il suo valore sportivo e la sua solidità societaria – ha dichiarato il presidente di Estra, Francesco Macrì. – Colgo l’occasione, a campionato appena iniziato, di fare miei auguri affinché la nuova stagione agonistica proceda sotto i migliori auspici e l’Emma Villas apra una nuova stagione di successo per tutto lo sport senese”.

“Siamo estremamente onorati del ritorno di Estra in casa Emma Villas – commenta il direttore marketing & commerciale di Emma Villas Siena, Vittorio Angelaccio (nella foto sopra). – Estra rappresenta una realtà importante a livello nazionale, leader di settore, che crede e ha sempre creduto nei valori positivi dello sport. Con Estra condividiamo valori, in campo e fuori dal campo, progetti e obiettivi; nella passata stagione abbiamo raggiunto un traguardo importante, ben consci che l’ambizione, quest’anno, sarà arrivare a risultati migliori, tornando stabilmente nel volley che conta. Estra ci è stata vicina per anni e tale ritorno rimarca una grande fiducia da parte loro nel riconoscere l’importanza del progetto Emma Villas, del suo ruolo sociale, dell’importanza di investire sui settori giovanili, del rafforzato legame con la città di Siena, con tifosi e sostenitori. È per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione poter contare su Estra, averla al nostro fianco e vederla anche sulle maglie da gioco della prima squadra e del settore giovanile”.