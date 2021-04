I SAN JOSE EARTHQUAKES SI ASSICURANO 10 ANNI DI NAMING RIGHTS CON PAYPAL

(di Lorenzo Di Nubila) – I San Jose Earthquakes (franchigia di soccer della MLS) e PayPal Holding Inc. hanno stipulato un accordo di sponsorizzazione di 10 anni, che include i diritti di denominazione (“naming rights”) per lo stadio del club, il PayPal Park.

La struttura in esame includerà una sezione riservata da 250 posti all’interno dello stadio per le classi sociali meno agiate e meno servite dalla comunità e fornirà loro biglietti gratuiti e il trasporto per le partite casalinghe. Le organizzazioni giovanili e no profit saranno invitate alle sessioni di allenamento del club. Oltre a ciò, i fan del club di San Jose riceveranno numerose offerte speciali, come sconti, omaggi e sorprese da parte di PayPal e Venmo.

Per ogni partita casalinga, PayPal e San Jose Earthquakes metteranno in luce una piccola impresa, favorendo l’esposizione attraverso la segnaletica, la promozione curata sui social e altre attività di marketing. Il PayPal Park esplorerà anche l’espansione dell’utilità dello stadio per facilitare altri eventi che possano riunire la comunità locale.

Lo stadio, inoltre, sarà anche dotato della tecnologia di pagamento digitale di PayPal, inclusa la possibilità di pagare con i codici QR nei sistemi POS intorno allo stadio e presenterà vantaggi come le corsie preferenziali che forniscono ai fans che pagano con PayPal o Venmo un metodo di pagamento più rapido. Questi progressi aiuteranno a trasformare il PayPal Parkin un luogo all’avanguardia che possa offrire modi nuovi e continui per massimizzare il modo in cui i fan vivono gli eventi live.

In riferimento a ciò, Dan Schulman, CEO e Presidente di PayPal, ha affermato: “PayPal è profondamente impegnato con San Jose e siamo entusiasti di collaborare con i San Jose Earthquakes per presentare il PayPal Park alla nostra appassionata comunità di Quakes e alle piccole imprese locali. Questa è un’opportunità unica per collaborare con un prezioso marchio sportivo e una forte comunità di fan, mentre attingiamo alla nostra tecnologia di pagamento digitale e lavoriamo insieme per ridefinire il futuro delle esperienze degli eventi dal vivo”.