Erreà e Panetolikos FC (Ligka Ellada): nuova partnership nel calcio greco.

Erreà e Panetolikos FC uniscono le forze in una nuova e significativa collaborazione che prenderà il via a partire dalla stagione 2025/26, quando il club ellenico vestirà ufficialmente i colori del brand italiano.

La partnership rappresenta un passo importante per entrambe le realtà: Panetolikos è il primo club della massima serie greca (milita nella Souper Ligka Ellada) a collaborare direttamente con Erreà, confermando il valore strategico di questa intesa all’interno del percorso di crescita e consolidamento internazionale del marchio.

Fondata ad Agrinio nel 1926, Panetolikos è una delle espressioni più autentiche del calcio greco. Radicato nel proprio territorio e sostenuto da una tifoseria appassionata, il club ha costruito un progetto credibile e ambizioso, capace di guardare avanti senza perdere il legame con le proprie origini. Simbolo della sua identità è Titormo, l’eroe dell’Etolia: figura leggendaria, emblema di forza e orgoglio locale, perfettamente in linea con i valori che animano la società.

Presente da anni nella Super League, Panetolikos continua a farsi notare per coerenza, passione e determinazione, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

L’accordo prevede la fornitura completa del materiale tecnico per la prima squadra e il settore giovanile, con capi personalizzati che coniugano design, qualità e innovazione, pensati per accompagnare il club in ogni nuova sfida. (fonte: Erreà Sport)