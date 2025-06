Erreà: maglia celebrativa per i 125 anni della Federcalcio maltese (MFA).

In occasione del 125° anniversario della Federazione calcistica di Malta (MFA), Erreà presenta una maglia in edizione limitata, concepita come un omaggio sincero alla ricca storia e al profondo legame tra la nazionale maltese e il suo popolo.

Caratterizzata da un design essenziale, la maglia si distingue per linee pulite e un rosso intenso che esprime passione, forza e determinazione. I dettagli bianchi, posizionati in contrasto sul colletto a polo e sui bottoncini, richiamano purezza, equilibrio e una tradizione radicata, conferendo al capo un’eleganza senza tempo.

Simbolicamente posta sul cuore, la Croce di Malta costituisce il fulcro visivo ed emotivo della divisa, mentre il numero 125, applicato in oro sul retro collo, conferisce un dettaglio esclusivo che celebra con prestigio questo importante traguardo storico.

Realizzata da Erreà nell’ambito del UEFA Kit Assistance Scheme, il programma UEFA che supporta le Federazioni nella progettazione tecnica e stilistica delle divise ufficiali, questa maglia rappresenta il connubio perfetto tra modernità, funzionalità e valore emblematico. (fonte: Erreà Sport)