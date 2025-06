Bandi – La Federscherma (FIS) a caccia di un advisor marketing/commerciale per i prossimi 4 anni.

Novità in arrivo in casa FIS. La Federazione Italiana Scherma (FIS) infatti ha pubblicato un bando (qui tutti i documenti) per l’affidamento di un incarico quadriennale per la gestione dei diritti di marketing e brand in ambito sportivo, lo sviluppo dell’area sponsorship, il coordinamento di progetti speciali e l’organizzazione di eventi.

L’importo a base d’asta è di 600.000 euro (IVA esclusa) per il periodo 1° agosto 2025 – 31 luglio 2029, con possibilità di proroga per un ulteriore anno (fino al 31 luglio 2030) per altri 150.000 euro, portando il valore complessivo massimo dell’appalto a 750.000 euro.

L’advisor selezionato sarà chiamato a sviluppare un piano strategico completo che includa:

analisi di scenario e strategie marketing;

digital marketing e gestione CRM;

brand & visual identity;

scouting e gestione sponsor;

progetti CSR, sostenibilità ed eventi;

attivazione rete vendita e back office;

fundrasing e relazioni istituzionali.

Il termine per presentare le offerte è il 17 luglio 2025 alle ore 12:00. Le buste delle offerte saranno aperte lo stesso giorno alle ore 15:00.