Capodanno Cinese: la maglia dello Sheffield Utd (Championship) celebra l’anno del “serpente”.

Per il secondo anno consecutivo, Erreà presenta una maglia esclusiva in edizione limitata per lo Sheffield United (attualmente 2° in Football Champioship), dedicata al Capodanno cinese. Questo capo è un simbolo di connessione tra due culture apparentemente lontane, oltre che un tributo sentito alla vivace comunità cinese di Sheffield.

Il design unisce in modo armonioso nero, rosso e oro, arricchendosi di dettagli ispirati alla tradizione cinese, tra cui il serpente, animale simbolo del 2025, e le foglie ornamentali, entrambi portatori di buon auspicio e prosperità. Il collo a giro, impreziosito da eleganti bordature rosse e dorate, esalta lo stile raffinato di questa collezione limitata.

Dettaglio maglia – sito Erreà Sport

The Blades (le “lame”) così come viene chiamato dai tifosi lo Sheffield UTD è, tra l’altro, questa sera, (dalle ore 21 italiane) impegnato in uno scontro vitale per la conquista del primo posto. I biancorossi affronteranno in casa (al Bramall Lane, impianto da oltre 32mila posti a sedere) i rivali diretti del Leeds United (attualmente primi nella classifica provvisoria con appena due punti di vantaggio sulla squadra del South Yorkshire). La società britannica è attualmente controllata da un gruppo di investitori americani riuniti sotto la sigla COH Sports (dopo anni di proprietà saudita). Entrambi i club devono disputare la 34ima giornata di campionato e mancano all’appello ancora 13 match ufficiali.