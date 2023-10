Entrate tributarie: dai giochi oltre 5,1 miliardi di euro nei primi otto mesi del 2023

Nei primi otto mesi del 2023, le entrate totali relative ai giochi – che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette – sono risultate pari a 5.131 milioni di euro (-4.334 milioni di euro, pari a -45,8%). Come riporta l’agenzia agipronews quanto si legge nel report sulle entrate tributarie del Ministero delle Finanze, appena pubblicato. Considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotterie e delle altre attività di gioco) è di 4.627 milioni di euro (-4.444 milioni di euro, pari a -49,0%). Tra le singole voci, per gli apparecchi e congegni di gioco il totale è di 3.884 milioni (+81milioni, +2,1%), i proventi da altre attività di gioco sono stati pari a 376 milioni