Enel nuovo Official Energy Partner dell’AS Roma

Enel sarà al fianco dell’AS Roma: il gruppo diventa Official Energy Partner del club giallorosso per accompagnarlo nel percorso di sostenibilità grazie a servizi e soluzioni integrati per l’elettrificazione dei consumi e l’utilizzo di energia rinnovabile. Grazie a questo accordo Enel sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma con il logo che comparirà sui Led a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di Serie A e Coppa Italia dei giallorossi. Le persone, i clienti e gli stakeholder di Enel, insieme alle proprie famiglie, vivranno da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di calcio grazie aipacchetti personalizzati messi a disposizione dall’AS Roma.

L’annuncio di Enel arriva dopo gli altri accordi con FC Inter e Torino FC (già comunicati nei giorni scorsi).