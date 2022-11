Emma Villas Aubay Siena e Sienambiente insieme nella CSR

Una partnership che si basa anche sul rispetto per l’ambiente e sull’attività di promozione e di sensibilizzazione su queste tematiche e sulle buone pratiche da tenere e da effettuare in tale ambito. È stata rinnovata la partnership tra la Emma Villas Aubay Siena e Sienambiente, presentata questa mattina in una conferenza stampa che si è tenuta nella sede dell’azienda in via Simone Martini alla presenza di Claudio Passiatore, responsabile comunicazione di Sienambiente, di Vittorio Angelaccio (nella foto sotto – primo a sinistra), responsabile marketing e commerciale di Emma Villas Aubay Siena e dei centrali della squadra senese Fabio Ricci e Omar Biglino.

La Emma Villas Aubay Siena continuerà a essere veicolo di promozione di messaggi legati alla sostenibilità ambientale: atleti e dirigenti della squadra senese hanno infatti partecipato anche nelle ultime settimane ad iniziative di Sienambiente organizzate proprio con tale finalità.

“Da quattro anni – ha dichiarato Passiatore – andiamo avanti con questa collaborazione con la Emma Villas Aubay Siena. Vogliamo essere vicini a quelle che sono le avventure sportive delle realtà del territorio. E vogliamo farlo veicolando insieme dei messaggi positivi, collegati ad un binomio vincente tra sport e rispetto dell’ambiente. Abbiamo lanciato un quiz ambientale rivolto ai ragazzi delle scuole, con il quale mettiamo in palio biglietti per andare ad assistere alle partite casalinghe della Emma Villas Aubay Siena. Porteremo avanti questa collaborazione continuando ad avere in mente la nostra mission e gli obiettivi della partnership”.

“Prosegue il nostro percorso di conferenze stampa nelle realtà e aziende partner che ci sostengono e che ci supportano – sono state le parole di Angelaccio. – Abbiamo fortemente voluto questo tipo di attività per valorizzare al meglio le partnership ma soprattutto le azioni concrete da sviluppare in modo congiunto. Partecipare al campionato di Superlega ci consente anche di dare maggiore visibilità locale e nazionale ai progetti che realizziamo. Abbiamo partecipato ad esempio all’Open day di Sienambiente, nel progetto ‘Riconoscere l’ambiente’ incentrato sulle questioni ambientali, tematiche che rientrano in pieno nel nostro dna. Oggi più che mai un club sportivo ha una maggiore responsabilità sociale. Ecco perché è fondamentale da parte nostra promuovere attività e progetti educativi, partendo dalle scuole con il preciso obiettivo di informare e sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni, abituandole ed educandole ad azioni per il rispetto dell’ambiente. Ad esempio il nostro kit gara, realizzato dalla Macron, prevede un tessuto Eco Fabric, realizzato con un filato in poliestere riciclato al 100% da Pet, certificato dal Global Recycle Standard. Per ogni maglia prodotta vengono riciclate tredici bottiglie da 0,5 litri. Un piccolo contributo, il nostro, ma sicuramente importante”.