Emiliano (Regione Puglia): Giochi di Taranto 2026? Nessuno è in ritardo.

“Nessuno è in ritardo, siamo tutti pronti: chi li deve finanziare li finanzi e chi li deve gestire li gestisca. Nel senso che noi siamo sempre pronti a collaborare con il Governo in tutte le cose più importanti. Non è importante chi gestisce i soldi, perché in questi venti anni la Puglia è cambiata, non si fa politica gestendo i soldi. Noi facciamo politica cercando di farci venire le idee, poi se qualcuno vuole gestire i soldi li gestisca. Non succederà nulla di male. L’importante è che facciamo i Giochi del Mediterraneo” – l’ha dichiarato oggi il governatore della Regione Puglia, l’ex magistrato Michele Emiliano, durante un intervento in occasione della cerimonia inaugurale dell’anno accademico del Politecnico di Bari.