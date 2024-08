Elezioni FIGC: in LND si chiede al ministro Abodi (Sport e Giovani) di posticipare l’assemblea elettiva del CR Umbria. Lettera inviata dal club Olympia Thyrus

(di Marcel Vulpis) – Posticipare l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbro della Lega Nazionale Dilettanti solo dopo le modifiche allo Statuto che la FIGC delibererà il prosismo 4 novembre (in assemblea straordinaria). E’ questa la richiesta che il presidente dell’Olympia Thyrus (club umbro iscritto nella Dilettanti), Sandro Corsi, ha inviato, nei giorni scorsi, al ministro dello Sport Andrea Abodi (nella foto in primo piano), al presidente del Coni Giovanni Malagò e al presidente nazionale della Lnd Giancarlo Abete.

Ad oggi, infatti, l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria risulta convocata entro il 15 settembre, ma il Consiglio federale FIGC ha fissato per il 4 novembre un’assemblea stuatuaria straordinaria per la deliberazione delle necessarie modifiche alle norme dello Statuto.

Di seguito riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della lettera inviata al Ministro dello Sport. Il presidente Corsi presenta una serie di riflessioni tecniche a cui la politica, nel suo complesso, dovrà obbligatoriamente dare una risposta. Il buon senso, oltre che il rispetto delle regole, vorrebbe infatti, che le elezioni delle diverse componenti, a tutti i livelli, si svolgessero in una situazione diversa da quella attuale. Ovvero solo dopo aver deciso sul cambiamento dei “pesi” elettorali, non prima, quindi, mantenendo uno “status quo” solo a favore di chi intende opporsi (eventualmente) al dettato dell’emendamento Mulè.



Singolare che a muoversi sia, per il momento, solo un piccolo club umbro e non i vertici delle Leghe professionistiche (A e B), che, più di altri soggetti, sarebbero coinvolte o beneficerebbero di questo cambiamento radicale.

“A seguito del provvedimento del Consiglio Federale FIGC dello scorso 29 luglio – scrive nella lettera il presidente dell’Olympia Thyrus – con cui è stato disposto il posticipo dell’assemblea federale elettiva della FIGC inizialmente fissata per il giorno 4 novembre e, contestualmente, lo svolgimento nella medesima data e in luogo di essa, di un’assemblea statutaria straordinaria volta alla deliberazione di necessarie modifiche alle norme dello Statuto FIGC, in particolare incidente sulle rappresentanze delle varie componenti elettorali in seno alla FIGC, la scrivente associazione e società sportivo-dilettantistica ufficialmente richiede alle autorità sportive competenti di considerare la necessità di differire l’assemblea elettiva del Comitato Regionale Umbria a un momento successivo al 4 novembre 2024, ovvero all’adozione di quello che sarà il nuovo Statuto FIGC”.

“Diversamente – prosegue Corsi – ci si ritroverebbe in una paradossale situazione di incoerenza normativa e democratica all’interno del movimento calcistico italiano. Infatti, lo svolgimento delle elezioni degli organi dei Comitati Regionali LND prima dell’adozione del nuovo Statuto rischierebbe non solo di avere elezioni delle varie componenti e della FIGC stessa con differenti Statuti Federali in vigore, ma soprattutto coinvolgerebbe un numero di consiglieri e procedure elettive dei medesimi che potrebbero successivamente variare sulla base di quello che verrà modificato nello Statuto FIGC, in particolare circa il numero dei delegati nell’assemblea elettiva FIGC e i rispettivi “pesi” elettorali. In buona sostanza, del tutto illogico risulta procedere allo svolgimento delle elezioni di organi territoriali della LND, che peraltro esercitano le funzioni rappresentative”.

Da qui la richiesta di differire l’assemblea della Lega Nazionale Dilettanti a una data successiva all’approvazione del nuovo Statuto FIGC e comunque fissato in considerazione della futura data dell’assembIea elettiva FIGC “così da poter procedere alla costituzione degli organi dei Comitati regionali LND con cognizione su quelle che saranno le nuove norme statutarie federali, valide per tutte le componenti dell’elettorato attivo”.